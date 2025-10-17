Calciomercato Juve, centrocampo al centro del progetto per gennaio. Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Juve: il centrocampo al centro delle strategie, Tonali sogno difficile, Kessié e Milinkovic-Savic alternative concrete

Il Calciomercato Juve è già entrato nel vivo e la priorità assoluta per la dirigenza bianconera è rafforzare il centrocampo, uno dei reparti chiave su cui costruire il futuro della squadra. La società continua a sognare in grande con un nome che fa battere il cuore ai tifosi: Sandro Tonali. Tuttavia, come spesso accade in queste situazioni, la realtà impone anche un piano B e un piano C, due alternative solide che arrivano dal campionato arabo e che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Il sogno Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, rappresenta per la Juve il profilo ideale. Tonali coniuga qualità tecnica, giovanissima età e grande personalità, caratteristiche perfette per un centrocampo bianconero che vuole ritrovare equilibrio e forza. Tuttavia, l’operazione si presenta complicata e quasi proibitiva: il costo del cartellino e l’ingaggio richiesto sono troppo elevati per la Juventus in questo momento, frenando la possibilità di un investimento immediato su questo giocatore.

Per questo motivo, la dirigenza della Juve sta valutando con grande attenzione due profili “arabi” che rappresentano alternative concrete. Il primo è Sergej Milinkovic-Savic, il celebre “Sergente” che milita nell’Al-Hilal. Milinkovic-Savic è un obiettivo storico della società bianconera, ma il suo eventuale approdo in Serie A dipenderà soprattutto dalla sua disponibilità a rinunciare a una parte consistente del suo attuale ingaggio, decisamente elevato. La volontà del giocatore sarà quindi determinante per far decollare la trattativa.

La terza pista è quella che coinvolge Franck Kessié, attualmente all’Al-Ahli, altra squadra araba. L’ex centrocampista del Milan è molto interessato a tornare in Serie A e sarebbe disposto a un’importante riduzione dello stipendio pur di ripartire dal campionato italiano. Questa volontà fa di Kessié una vera opportunità di mercato per la Juventus, che potrebbe così assicurarsi un centrocampista di grande fisicità e qualità senza sforare troppo il budget.

Insomma, nel Calciomercato Juve la volontà di regalare a Igor Tudor un centrocampista di livello è chiara e netta. Pur con il sogno Tonali sempre sullo sfondo, le trattative più concrete e fattibili sembrano al momento quelle che portano dalla Penisola Arabica, con Kessié in testa alla lista dei papabili rinforzi. Nei prossimi giorni, il mercato della Juventus potrebbe registrare passi decisivi proprio su questi nomi.

