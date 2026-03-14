Infortunio Lautaro, il capitano dell’Inter accelera per il rientro! C’è una spinta in più che dipende dalla propria nazionale

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, sta provando a stringere i tempi per tornare a disposizione il prima possibile e dare una mano ai compagni nella corsa allo Scudetto. L’attaccante argentino, fermato da un problema al polpaccio accusato nell’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, ha ripreso a lavorare parzialmente sul campo e punta a rientrare per la trasferta di Firenze del 22 marzo, ultimo impegno di campionato prima della sosta. Anche fonti vicine al club e diversi aggiornamenti di questi giorni confermano che l’obiettivo realistico resta proprio quella partita, mentre per la sfida con l’Atalanta il suo rientro appare ancora prematuro.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, lo stimolo per Lautaro non è solo legato all’Inter, ma anche alla prospettiva di rispondere alla convocazione di Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, in vista della Finalissima contro la Spagna. La sfida tra i campioni d’Europa e i campioni del Sudamerica resta fissata per il 27 marzo, e il centravanti nerazzurro vorrebbe esserci. In questo senso, il recupero accelerato ha una doppia motivazione: aiutare l’Inter nel finale di stagione e non perdere un appuntamento internazionale di altissimo livello con la Selección.

San Siro prende quota, ma il Qatar resta ancora in corsa

Sul fronte della sede, però, il quadro non è ancora del tutto definito. Il sito ufficiale della UEFA continua a indicare il Lusail Stadium in Qatar come stadio della Finalissima 2026, e anche il portale ufficiale di ticketing collegato all’evento mantiene al momento Doha come sede della partita. Inoltre, nei giorni scorsi la stessa UEFA ha fatto sapere che, ufficialmente, non erano ancora state individuate sedi alternative.

LEGGI ANCHE: Spagna Argentina, prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima! Lautaro guarda e spera: la situazione

Allo stesso tempo, però, nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni sempre più insistenti su un possibile spostamento. Tra le ipotesi circolate, San Siro viene indicato come una candidatura concreta, insieme a Lisbona, mentre Madrid sarebbe meno gradita per ragioni di neutralità legate alla presenza della Spagna tra le due finaliste. Su questo punto, La Gazzetta dello Sport ha spiegato che Milano avrebbe già coinvolto i vertici di Inter e Milan e che il fascino dello stadio, oltre alla recente prova organizzativa della città, rafforzerebbe la candidatura italiana. Anche altre testate nelle ultime ore parlano di San Siro come opzione forte, ma una decisione definitiva non è ancora stata annunciata. Non posso confermare che la sede sia già stata cambiata ufficialmente.

Lautaro aspetta notizie e prepara il rientro

Per Lautaro, un’eventuale Finalissima a Milano avrebbe inevitabilmente un significato speciale. Giocare con l’Argentina a San Siro, lo stadio in cui è protagonista con la maglia interista, darebbe ancora più peso a un appuntamento già prestigioso di suo. Intanto, però, il centravanti pensa soprattutto al recupero e alla possibilità di tornare utile alla squadra di Cristian Chivu nel momento più delicato della stagione. Il resto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dalle decisioni che arriveranno nelle prossime ore sul futuro logistico della partita tra Spagna e Argentina.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL CALCIO (IN AUDIO)