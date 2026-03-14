Spagna Argentina, prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima! Lautaro guarda e spera: la situazione

Spagna Argentina, prende quota l’ipotesi San Siro per ospitare la Finalissima! Lautaro guarda e spera: le altre ipotesi al vaglio per la sede

La Finalissima tra Spagna e Argentina, in programma per il 27 marzo 2026, rischia di cambiare sede a causa delle tensioni in Medio Oriente. La sede originariamente indicata era il Lusail Stadium in Qatar, come riportato in precedenza da UEFA e Federcalcio spagnola, ma l’evoluzione del quadro geopolitico ha rimesso tutto in discussione. Negli ultimi giorni, infatti, anche Reuters ha riferito che in Qatar gli eventi sportivi erano stati sospesi per motivi di sicurezza, prima della graduale ripresa delle competizioni locali, mentre sulla Finalissima resta ancora attesa una decisione definitiva. In questo contesto, secondo quanto rilanciato da La Gazzetta dello Sport, tra le ipotesi alternative starebbe prendendo quota anche San Siro, soluzione che riporterebbe a Milano una sfida di livello mondiale tra la nazionale campione d’Europa e quella campione del Sudamerica.

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San Siro è un’idea, ma la partita resta ancora aperta

L’ipotesi milanese, secondo la ricostruzione della rosea, sarebbe stata presa in considerazione anche per il fascino internazionale dello stadio e per l’ottima impressione lasciata dalla città sul piano organizzativo negli ultimi grandi eventi. Resta però una candidatura tutta da definire, anche perché altre opzioni sono sul tavolo. Le fonti internazionali parlano infatti di una corsa ancora aperta, con Madrid, Lisbona e perfino Buenos Aires citate tra le possibili alternative, mentre ESPN ha sottolineato che la sede della partita è ancora “up in the air”, cioè tutt’altro che decisa. In più, non va trascurato che negli ultimi anni San Siro ha avuto problemi nel rispettare alcuni requisiti UEFA per altri grandi eventi, elemento che impone cautela prima di considerare Milano davvero favorita. Per questo, al momento, parlare di accordo chiuso sarebbe prematuro.

Lautaro osserva, ma decide la politica del calcio

Tra i giocatori che guardano con interesse all’evoluzione della vicenda c’è anche Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, che punta a recuperare dal problema al polpaccio per tornare a disposizione prima della sosta e rispondere così alla chiamata di Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina. Una Finalissima a Milano avrebbe inevitabilmente un sapore speciale anche per lui. Prima, però, servirà una decisione condivisa tra UEFA, CONMEBOL, FIFA e le federazioni coinvolte. La partita resta confermata in calendario, ma la sede non è ancora blindata. E proprio qui si gioca la vera sfida delle prossime ore.

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