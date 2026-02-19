Infortunio Lautaro Martinez,dall’Argentina arrivano rassicurazioni: Chivu può tirare un sospiro di sollievo

Infortunio Lautaro Martinez, segnali positivi dall’Argentina: Chivu attende il capitano nerazzurro. Le ultimissime

Il clima in casa Inter si fa ancora più pesante all’indomani della bruciante sconfitta in Norvegia. Il 3-1 incassato contro il Bodø/Glimt non ha lasciato soltanto scorie tecniche e psicologiche: a preoccupare Cristian Chivu è soprattutto la condizione di Lautaro Martinez, costretto a lasciare il campo zoppicando per un fastidio muscolare che ha fatto trattenere il fiato ai tifosi nerazzurri.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Infortunio Lautaro Martinez, le ultime da Edul: «Problema al polpaccio, stop di alcune settimane ma nulla di grave»

Nonostante il volto teso del tecnico nelle interviste post-partita, dall’Argentina arrivano segnali più incoraggianti. Il giornalista di TyC Sports, Gastón Edul, ha riferito che i primi esami hanno escluso scenari particolarmente seri per il capitano nerazzurro.

Cosa emerge dagli accertamenti

Le indicazioni filtrate delineano un quadro meno allarmante del previsto:

Nessuna lesione grave: si tratterebbe di un semplice stiramento al polpaccio, scongiurando rotture o stop prolungati che avrebbero potuto compromettere il finale di stagione.

si tratterebbe di un semplice stiramento al polpaccio, scongiurando rotture o stop prolungati che avrebbero potuto compromettere il finale di stagione. Stop di alcune settimane: Lautaro dovrà comunque fermarsi e salterà gli impegni imminenti, tra cui la trasferta di Lecce — fondamentale per difendere i 61 punti in classifica — e con ogni probabilità anche il ritorno di Champions a San Siro, dove l’Inter inseguirà una rimonta dal valore economico e sportivo enorme.

Con il capitano ai box e Zielinski ancora da valutare, Chivu si trova ora costretto ad affidarsi completamente a Pio Esposito e Bonny per colmare un vuoto pesante in termini di leadership, gol e personalità. Un banco di prova delicatissimo in un momento chiave del 2026 per le ambizioni nerazzurre.