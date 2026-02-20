Infortunio Lautaro, aumenta la speranza in casa Inter? La notizia dall’Argentina sui tempi di recupero: può rientrare già per quella data!

Il tema principale in casa Inter ruota attorno alle condizioni di Lautaro Martinez, talentuoso e carismatico attaccante argentino. Il giocatore è risultato assente nell’allenamento odierno a causa dell’affaticamento muscolare al soleo patito nella fredda trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt, un fastidioso problema che lo terrà purtroppo lontano dal campo per alcune fondamentali settimane.

Il bomber dei nerazzurri sarà rivalutato attentamente dallo staff medico della Beneamata all’inizio della prossima settimana. L’idea della società meneghina è quella di procedere con la massima cautela, gestendo il recupero senza alcuna fretta. L’obiettivo della dirigenza è non affrettare i tempi, evitando l’errore dello scorso anno, quando il sudamericano recuperò a tempo di record per giocare contro il Barcellona in Europa. Lo stop per il trascinatore del Biscione dovrebbe aggirarsi prudenzialmente intorno al mese di riposo. Questo prolungato lasso di tempo gli farà saltare l’attesissimo derby contro il Milan, storico rivale, privando la compagine lombarda del suo principale e letale terminale offensivo per la sentita stracittadina milanese.

Nonostante il comprensibile pessimismo in Italia, in Sudamerica regna invece un diffuso ottimismo. Come riportato accuratamente dall’emittente TyC Sports, in Argentina sono assolutamente certi che il leader risponderà regolarmente alla prestigiosa chiamata della nazionale. L’Albiceleste è infatti attesa dall’affascinante Finalissima contro la Spagna, una sfida di cartello che metterà di fronte i campioni della Copa América e i trionfatori di UEFA EURO 2024. La partita si svolgerà ufficialmente il prossimo ventisette marzo. Essendo fissata tra oltre un mese, l’attaccante avrà a disposizione tutto il tempo necessario per recuperare la forma e guidare con la consueta classe la propria nazione verso l’ennesima affermazione sportiva di livello internazionale.