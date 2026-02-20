Infortunio Lautaro, piccolo sospiro di sollievo per l’Inter: cosa filtra sui tempi di recupero. Per Zielinski, invece… Il punto sull’infermeria nerazzurra

Il polpaccio mette purtroppo ko Lautaro Martinez, carismatico capitano argentino, ma lo stop clinico per il leader indiscusso dell’Inter potrebbe fortunatamente non essere eccessivamente lungo. A parlarne questa mattina è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Tutti i tifosi della Beneamata attendono di conoscere l’entità del problema muscolare che ha costretto il fuoriclasse sudamericano ad alzare bandiera bianca. Solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno chiarire definitivamente il quadro medico. Questo riscontro non dovrebbe essere necessario per Piotr Zielinski, esperto centrocampista polacco, apparso fiducioso di poter essere a completa disposizione per la trasferta di Lecce. La dirigenza meneghina, visibilmente indispettita per aver giocato su un terreno ampiamente lontano dagli standard europei, sul mediano risulta decisamente più tranquilla. Sembra essersi trattato solo di un semplice spavento dopo il duro impatto con l’insidioso manto sintetico di Bodø. Se tutto filerà liscio, non ci sarà assolutamente bisogno di ulteriori e approfondite indagini mediche.

Sulle condizioni del bomber sudamericano, in casa nerazzurra provano a non farsi prendere dal panico. Ogni proiezione reale sul recupero del trascinatore del Biscione dipenderà esplicitamente dal responso degli accertamenti. La sensazione generale, stando alle dichiarazioni di Cristian Chivu, preparato tecnico rumeno, è che possano servire due o tre settimane di assoluto riposo, significando saltare dolorosamente l’attesissimo derby stracittadino. La compagine lombarda affronterà successivamente l’Atalanta e la Fiorentina prima della sosta per le nazionali. Il ventidue marzo l’Argentina sfiderà infatti la Spagna per l’attesa Finalissima. Questa emergenza spingerà l’allenatore a dare maggiore spazio ad Ange-Yoan Bonny, promettente attaccante francese, e a Francesco Pio Esposito, giovane centravanti italiano, sperando di ritrovare presto la miglior versione di Marcus Thuram, letale attaccante transalpino.