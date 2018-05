Infortunio Lazzari: stagione finita, è ufficiale!

Infortunio Lazzari: stagione finita per il terzino della Spal. Il giocatore si è infortunato nel match contro l’Hellas Verona

Infortunio Lazzari: arrivano brutte notizie per la Spal. La squadra di Leonardo Semplici, infatti, dovrà fare a meno del proprio terzino per le ultime tre giornate di campionato. Il giocatore, infatti, uscito per un problema fisico durante la sfida con l’Hellas Verona, ha riportato un grave infortunio al ginocchio. Di seguito il comunicato diffuso dalla società estense:

«In seguito all’infortunio occorso al calciatore biancazzurro Manuel Lazzari durante l’incontro Hellas Verona-SPAL di domenica 29 aprile, è stata eseguita presso l’Arcispedale Sant’Anna di Cona una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione distrattiva di 1° grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro dell’atleta. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni».