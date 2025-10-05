Infortunio Lobotka, guaio muscolare per il play del Napoli: come sta il regista della squadra allenata dal Antonio Conte

Piove sul bagnato in casa Napoli. In una partita complicata, con la squadra di Antonio Conte sotto per 1-0 contro il Genoa, arriva un’altra, pesantissima tegola: l’infortunio di Stanislav Lobotka. Il metronomo del centrocampo azzurro è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 43′ del primo tempo, lasciando il campo per un problema muscolare.

L’incidente è avvenuto al minuto 42. Senza alcun contatto, il centrocampista slovacco si è accasciato a terra, richiamando subito l’attenzione della panchina. Si è immediatamente toccato all’altezza dell’inguine sinistro, facendo capire ai compagni di aver sentito tirare il muscolo. Lo staff medico, intervenuto prontamente, ha confermato la necessità del cambio. Dalle prime ricostruzioni, pare che il problema sia sorto nell’azione precedente, durante un controllo di palla in cui il giocatore ha allargato eccessivamente la gamba.

Al suo posto, Antonio Conte ha mandato in campo il giovane scozzese Billy Gilmour. Una scelta che ha confermato la linea dura del tecnico: anche in un momento di emergenza, Kevin De Bruyne è rimasto in panchina, a testimonianza di un’esclusione puramente tecnica e non legata a problemi fisici.

Per Lobotka, un infortunio contro il Genoa ha il sapore di una beffa atroce, un crudele scherzo del destino. Proprio contro il Grifone, nel finale della scorsa, trionfale stagione, il regista aveva rimediato un infortunio alla caviglia che lo aveva costretto a saltare le ultime due, decisive partite della cavalcata scudetto. Ora, un nuovo stop. Il Napoli e Conte trattengono il fiato, in attesa di conoscere l’entità di un infortunio che rischia di privare la squadra del suo faro per le prossime, delicate sfide.