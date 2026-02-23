Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtra

Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Ecco cosa filtra sui tempi di recupero dopo lo spavento di ieri

Attimi di pura apprensione e di grande paura hanno caratterizzato la giornata di ieri a San Siro a causa del durissimo scontro di gioco avvenuto tra Corvi e Loftus Cheek. Ad avere la peggio in questo drammatico impatto è stato il giocatore del Milan, costretto ad abbandonare tempestivamente il terreno in barella, dolorante e con il sangue che gli usciva dalla bocca, mentre indossava un collare per immobilizzare il collo.

A fare il punto esatto sulle condizioni cliniche e sui tempi di recupero è La Gazzetta dello Sport. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano, la stagione sportiva in corso per il centrocampista rischia seriamente di essere giunta al termine in modo prematuro. Il violento scontro con il portiere ha provocato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare nel quale si impiantano.

Per porre rimedio a questo grave trauma facciale, l’atleta sarà operato questa mattina. L’intervento chirurgico si svolgerà alla presenza di Stefano Mazzoni. Subito dopo l’infortunio, il calciatore è stato trasportato d’urgenza al San Carlo per i primi accertamenti, per poi essere trasferito nel reparto specializzato di chirurgia maxillo facciale dell’ospedale San Paolo.

L’infortunio ha interrotto il match per diversi minuti, generando una palpabile preoccupazione tra tutti i compagni, sia durante l’intervallo sia al fischio finale. Anche l’estremo difensore è parso profondamente scosso. Al termine della partita si è recato nello spogliatoio avversario, ha chiesto il numero di telefono e ha inviato un messaggio a Loftus Cheek per esprimere il proprio dispiacere, dedicandogli successivamente una storia su Instagram per augurargli una pronta guarigione.

Il comunicato del Milan ha escluso un trauma cranico commotivo, confermando però le gravi lesioni mascellari. La società ha contattato i familiari dell’inglese per rassicurarli. Il rientro in campo per infortuni simili non è mai rapido e l’ipotesi che Allegri possa riaverlo a disposizione solamente a partire dall’annata 2026 2027 appare sempre più come una triste eventualità che l’ambiente sta metabolizzando.