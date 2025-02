Infortunio Maldini, recupero ad un passo per l'attaccante dell'Atalanta in vista della gara con il Venezia. Le ultime - Calcio News 24

Infortunio Maldini, recupero in casa Atalanta per l’attaccante ex Milan: ecco le ultime novità da Zingonia dopo la sessione al Centro Bortolotti

Maldini è vicinissimo al recupero per Atalanta Venezia: lavoro parzialmente in gruppo. Terapie per Hien, Scalvini, Scamacca e Kossounou. Domani doppia seduta al Centro Bortolotti.