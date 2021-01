Infortunio McKennie: il centrocampista della Juventus out dopo 18′ contro il Sassuolo: ecco le sue condizioni

Tegola in casa Juventus in vista della partita contro l’Inter. Dopo 18′, Weston McKennie ha accusato un problema muscolare, chiedendo il cambio a Pirlo e lasciando spazio in mezzo al campo ad Aaron Ramsey.

Come riferito da Sky, McKennie si è diretto subito negli spogliatoi dopo il colloquio con i medici. Attesi aggiornamenti circa le sue condizioni.