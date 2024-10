Infortunio Mckennie, lesione per il centrocampista juventino? Ecco l’esito degli esami

Infortunio McKennie, escluse lesioni per il giocatore americano. Solo un affaticamento per lui: ecco cosa filtra sulla presenza in Juve Lazio

Sospiro di sollievo per la Juve riguardo le condizioni di Weston McKennie dopo il suo infortunio. Presente stamattina al J Medical, per l’americano si possono escludere lesioni. Come appreso da Juventusnews24, infatti, si tratta solamente di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Per sicurezza il giocatore salterà la prossima sfida contro la Lazio, in programma sabato sera, ma tornerà comunque a disposizione per la partita successiva contro lo Stoccarda in Champions League.