Infortunio Medel: c’è lesione. I tempi di recupero del cileno

Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno a lungo di Gary Medel: il Bologna ha comunicato l’esito degli esami strumentali

Il Bologna ha comunicato l’esito degli esami strumentali per Gary Medel. Il cileno del Bologna è stato costretto ad uscire nel corso della gara con il Benevento. Brutte notizie per Sinisa Mihajlovic che dovrà rinunciare a Medel per circa 45 giorni.

«Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel hanno evidenziato una lesione del gemello mediale sinistro, con tempi di recupero di circa 45 giorni».