Infortunio Medel: problema al polpaccio. Le sue condizioni

Mihajlovic perde Gary Medel: il cileno ha accusato un problema al polpaccio. Al suo posto è entrato Danilo contro il Benevento

Sinisa Mihajlovic perde il suo faro difensivo. Gary Medel, infatti, è stato costretto al cambio al 18′ del primo tempo contro il Benevento: problema al polpaccio per il calciatore cileno che ha dovuto abbandonare il campo.

Al suo posto, infatti, è entrato Danilo. Un brutto colpo per Mihajlovic per l’importanza in campo dell’ex Inter, sia da centrocampista che da difensore centrale.