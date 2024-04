Thiago Motta rimarrà a Bologna? Il piano dei rossoblu

Thiago Motta e il piano del Bologna per riuscire a trattenerlo nonostante le varie offerte di calciomercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta è nel mirino di diverse squadre di Serie A (e non solo), ma dall’altra parte il Bologna ha un piano ben preciso per far rimanere il tecnico.

In primis carta bianca sul mercato per costruire una squadra competitiva, con Thiago Motta che sarà centro di un progetto che vedrà i rossoblu ancora protagonisti. La Champions sarà la carta da giocare per la permanenza.