Galeone consiglia Thiago Motta: «Non lasci il Bologna per un altro club, vi SPIEGO perché...»

Le parole di Giovanni Galeone, ex allenatore, sul futuro di Thiago Motta con il Bologna nella prossima stagione

Giovanni Galeone ha parlato del futuro di Thiago Motta con il Bologna al Corriere di Bologna.

THIAGO MOTTA – «Nessuno ha perso meno di Inter, Bologna e Juventus: la continuità è importante. Motta non mi stupisce: lo seguo dal settore giovanile del PSG e ricordo bene che era considerato il futuro allenatore della prima squadra. A Spezia ha fatto bene, ne parlai anche con Galliani che era del mio stesso parere ed è molto considerato tra i suoi colleghi».

CONSIGLIO AL TECNICO – «Secondo me il Bologna va in Champions e una piazza come quella non si lascia per nessuno in Italia. Non si va via da Bologna perché è la storia del calcio: penso alla splendida squadra dello scudetto del 1964, ma non solo. È una piazza che ama il calcio e ne capisce: allenai tre anni la Spal e allora il Bologna era in C con noi, lì se non giochi bene si mettono a ridere. In Emilia sono professori di calcio: quando sviluppi un gioco come Motta li conquisti e io, al posto di Thiago, non lascerei mai nella vita una città e un club come Bologna».