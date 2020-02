Infortunio Mertens: il belga migliora. Le ultime sulle sue condizioni

Dries Mertens è uscito malconcio dalla grande notte del Napoli contro il Barcellona: ecco le condizioni dell’attaccante belga

Il Napoli è in apprensione per il suo uomo più in forma: Dries Mertens, infatti, ha sempre messo il suo zampino nei risultati positivi della squadra di Gattuso. Mertens si è regalato un momento da sogno, raggiungendo in testa alla classifica dei marcatori azzurri Hamsik, nella notte contro il Barcellona.

Mertens, uscito per infortunio contro i blaugrana, si è sottoposto a terapie per la caviglia: come riportato da Sky Sport il belga migliora a vista d’occhio.