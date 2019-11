Problemi per Mertens: l’attaccante del Belgio costretto al cambio a causa di un infortunio. Le condizioni del giocatore del Napoli

Brutte notizie per Ancelotti e il Napoli: Dries Mertens ha accusato un infortunio che lo ha costretto ad uscire nel corso della sfida fra Belgio e Russia.

Duro colpo, quello subito dal giocatore dei partenopei in area di rigore al 52′. Non sono ancora chiare le condizioni di Mertens, ma quasi sicuramente sarà indisponibile per la prossima gara dei Red Devils.