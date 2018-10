Infortunio Messi: lesione interna al legamento del braccio. Tre settimane di stop per l’argentino, salta Inter e Clasico

Sembrava una serata come tante per il Barcellona. I blaugrana conducevano sul Siviglia per 2-0 grazie ai gol di Messi e Coutinho, ma intorno al 20esimo il Camp Non è stato gelato, proprio l’asso argentino è caduto male sul braccio destro ed è stato costretto a lasciare il campo, in preda ad un forte dolore. Al suo posto, è entrato Ousmane Dembélé.

Al numero 10 del Barcellona è stato applicato un vistoso bendaggio e dopo la gara il club blaugrana ha diramato l’entità dell’infortunio del suo giocatore: «Gli esami effettuati sul giocatore della prima squadra Leo Messi hanno confermato che ha una frattura dell’osso radiale del braccio destro. Starà fuori per circa tre settimane». L’argentino non sarà così a disposizione della sua squadra per i prossimi impegni ravvicinati: contro l’Inter in Champions League e per il Clasico di Liga contro il Real del 28 ottobre. A forte rischio, dunque, anche la gara di Champions contro l’Inter in programma a San Siro il 6 novembre.

Lamentable lo de Messi que tiene que salir de cambio al 25’… le hizo palanca el codo derecho. Veremos si se recupera para los juegos ante Inter Milan a media semana y el Clásico ante Real Madrid en la próxima jornada. A esperar el reporte médico. 🙏🏻 #Messi #Barça pic.twitter.com/CSdMZKcQoV — Hugo Ramirez (Chef) (@HugoRD) October 20, 2018