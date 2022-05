Infortunio Nandez, Cagliari in ansia: l’uruguaiano ancora non recupera

Infortunio Nandez: le condizioni del centrocampista uruguaiano del Cagliari in vista del match di domenica contro l’Inter

Il Cagliari è sceso in campo questa mattina al centro sportivo di Asseminello per un nuovo allenamento sotto la guida di mister Agostini in vista della gara contro l’Inter di domenica.

Con ogni probabilità non sarà del match il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez: a due giorni dalla sfida non ha ancora recuperato dal suo infortunio e prosegue il proprio allenamento a parte.