Cagliari, Nandez ancora ai box: le condizioni del centrocampista

Le condizioni di Nahitan Nandez, ai box dalla scorsa sfida di Coppa Italia: ecco quando potrebbe rientrare El Leon

Il Cagliari è ancora alle prese con il recupero del centrocampista Nandez. L’uruguaiano ai box da diverso tempo ormai.

Il dolore non scompare ed è anche per questo che lo staff medico non si sente di rischiare. Difficile il recupero nel weekend, probabilmente tornerà contro lo Spezia o nella sfida con il Milan. Lo riporta L’Unione Sarda.