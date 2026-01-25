Infortunio Neres, il brasiliano vola a Londra: l’attaccante sceglie l’intervento per risolvere il problema alla caviglia

Infortunio Neres, svolta decisiva: l’attaccante del Napoli è volato a Londra per operarsi e accelerare il rientro

David Neres ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia che lo tormenta da settimane. La scelta, maturata nelle ultime ore, è diventata concreta all’alba, quando l’esterno del Napoli è partito alle 7.15 alla volta di Londra. L’obiettivo è chiaro: ridurre il più possibile i tempi di recupero e tornare a disposizione nel minor tempo utile. La notizia è stata riportata da Il Mattino.

La partenza del brasiliano non è passata inosservata. All’aeroporto di Capodichino, infatti, nello stesso momento si trovavano numerosi tifosi azzurri diretti a Torino per assistere a Juventus–Napoli. La presenza dell’attaccante ha attirato l’attenzione, alimentando curiosità e preoccupazione per le sue condizioni.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, Neres avrebbe scelto il Wellington Hospital per l’operazione, una struttura londinese considerata un punto di riferimento per interventi di questo tipo e già selezionata in passato anche da Gilmour. Una decisione condivisa con il club per garantire un percorso di recupero il più lineare possibile, pur senza certezze sui tempi. Ed è proprio questo l’aspetto più delicato: il rientro non sarà immediato, lasciando il Napoli privo di un elemento importante in una fase cruciale della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

