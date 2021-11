Infortunio Ounas, le condizioni dell’esterno del Napoli

Il Napoli ritrova i giocatori impegnati con le Nazionali: Adam Ounas ha subito un infortunio, le sue condizioni sono da valutare

Brutte notizie in casa Napoli per quanto riguarda gli infortuni. Spalletti perde Ounas per le prossime partite e soprattutto per la sfida di domenica sera contro l’Inter.

Adam Ounas rientrato dagli impegni con la propria Nazionale, quella Algerina, ha subito un trauma muscolare già valutato dagli esami strumentali. Ecco il comunicato della società: «Ounas in seguito all’infortunio subito in Nazionale si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo retto femorale sinistro»