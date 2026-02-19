Connect with us

Infortunio Pavlovic, problema alla coscia in Milan Como: ecco l’esito degli esami e quanto starà fuori

1 ora ago

Infortunio Pavlovic, problema alla coscia in Milan Como: ecco l’esito degli esami e quanto starà fuori. Il report sulle sue condizioni

Brutte notizie per il Diavolo in vista dei prossimi appuntamenti. Si ferma Strahinja Pavlovic, il potente difensore centrale serbo in forza ai rossoneri, attualmente a forte rischio. A rivelare la dinamica medica è il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

L’assenza del roccioso baluardo classe 2001 appare ormai certa per la prossima decisiva sfida. Durante l’acceso scontro nel match contro il Como, il calciatore ha infatti riportato un trauma diretto ad alto impatto alla gamba, accompagnato da un vasto ematoma dei tessuti molli. Gli accertamenti clinici hanno evidenziato un’imbibizione edematoso-emorragica dell’osso peroneale, fortunatamente senza alcuna interruzione della corticale.

Il giocatore sarà quindi costretto a disertare l’importante partita contro il Parma, la combattiva formazione guidata da Carlos Cuesta, il giovane e preparato tecnico spagnolo. La gara è ufficialmente fissata per domenica 22 febbraio alle ore 18:00. A questo punto, l’esperto allenatore Massimiliano Allegri conta di recuperare la sua fondamentale pedina per la retroguardia meneghina in occasione del delicato incrocio contro la Cremonese, in calendario per domenica 1 marzo.

