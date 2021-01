Infortunio Pezzella: escluse lesioni alla coscia. Le ultime

Infortunio Pezzella: il capitano della Fiorentina è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno escluso lesioni alla coscia

Buone notizie per la Fiorentina di Cesare Prandelli. Gli esami a cui si è sottoposto il capitano viola, Pezzella, hanno escluso lesioni a carico del bicipite femorale della coscia sinistra.

Come riporta Firenzeviola.it, il difensore ha già iniziato le terapie del caso e sarà rivalutato nella giornata di domani, quando la squadra andrà in ritiro in vista della partita con l’Inter.