Infortunio Pogba, prima dell’operazione la Juve vuole un nuovo consulto medico in Europa: le ultime

L’infortunio di Pogba non lascia tranquilli in casa Juve, ora la nuova possibilità è un consulto in Europa per evitare l’operazione.

Questa la situazione spiegata da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri dovranno comunque perdere il francese fino a fine settembre, ma con l’operazione potrebbe perdere anche più partite.