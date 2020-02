Infortunio Radovanovic: oggi si opera il centrocampista del Genoa

Ivan Radovanovic oggi si sottoporrà all’operazione per l’infortunio al ginocchio: il centrocampista sarà operato a Lione

Ivan Radovanovic, centrocampista del Genoa, sarà operato oggi per l’infortunio al ginocchio. Il serbo quindi sarà out per un tempo indefinito, da valutare ovviamente dopo l’operazione che si terrà a Lione.

«Nel pomeriggio a Lione, Radovanovic verrà sottoposto a intervento al ginocchio infortunato» si legge infatti sul sito del Genoa. Nicola, quindi dovrà fare a meno del centrocampista in vista dei prossimi impegni in Serie A.