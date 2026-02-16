Infortunio Raspadori, c’è lesione! Ufficiale l’esito degli esami e i tempi di recupero. Quali partite salta dell’Atalanta

Infortunio Raspadori, c’è lesione! L’esito degli esami e i tempi di recupero dell’attaccante dell’Atalanta. Quali partite salta

Piove sul bagnato in casa Atalanta. Nel momento cruciale della stagione, quando il calendario non concede tregua e la posta in palio si alza vertiginosamente, la Dea perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Lo staff medico nerazzurro ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Giacomo Raspadori: la diagnosi è una doccia fredda per tutto l’ambiente bergamasco.

La diagnosi: lesione di primo grado

L’attaccante della Nazionale ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio muscolare “classico” ma insidioso, che costringerà il giocatore a uno stop forzato proprio alla vigilia degli appuntamenti più importanti dell’anno solare.

Niente Europa: il peso dell’assenza contro il Dortmund

La notizia peggiore riguarda la Champions League. I tempi di recupero stimati sono di circa tre settimane, il che significa che Raspadori sarà costretto a guardare dalla tribuna il doppio confronto dei playoff contro il Borussia Dortmund. Una perdita pesante per Palladino. Il tecnico dovrà ridisegnare il reparto avanzato senza poter contare sulla duttilità dell’ex Sassuolo e Napoli, spesso decisivo a gara in corso o come titolare per scardinare le difese chiuse.

I tempi di recupero e le partite a rischio

Tabella di marcia alla mano, Raspadori salterà non solo le due sfide europee contro i gialloneri tedeschi, ma anche i prossimi impegni di Serie A. L’obiettivo dello staff sanitario è quello di riconsegnarlo a Palladino per l’inizio di marzo, evitando forzature che potrebbero portare a ricadute più gravi sul tessuto muscolare. Nel frattempo, l’Atalanta dovrà stringere i denti: le rotazioni in attacco si accorciano e la responsabilità di trovare la via del gol peserà ancora di più sulle spalle dei compagni di reparto.