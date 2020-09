Infortunio Rebic: il Milan non cambia strategia di mercato

Il Milan non cambia strategia sul mercato nonostante l’infortunio di Rebic: le parole del giornalista Di Marzio

Le strategie di mercato del Milan non cambieranno a fronte del brutto infortunio rimediato da Ante Rebic nel corso della sfida contro il Crotone, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio: «Per Rebic si tratterebbe di una lussazione al gomito, adesso ci saranno i vari controlli in ospedale. Non credo che l’infortunio del croato cambi qualcosa sul mercato, al massimo un’accelerata per Hauge».