Infortunio Rensch, quali partite salterà il giocatore della Roma? Ranieri dovrà a fare a meno di lui in questi match

Infortunio Rensch, Ranieri dovrà fare a meno dell’esterno olandese per le partite contro Porto e Parma

La Roma dovrà fare a meno di Devyne Rensch per l’andata dei sfida play-off di Europa League contro il Porto. Il difensore olandese si è infortunato dopo la partita contro il Venezia e dovrà restare fuori per qualche giorno. Rensch, dopo la partita contro il Venezia, ha accusato un lieve stiramento all’adduttore destro. L’infortunio lo terrà fuori per almeno una settimana, il che lo costringerà a saltare l’andata dei play-off contro il Porto e probabilmente anche la sfida di campionato contro il Parma.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri dovrà fare a meno dell’olandese e probabilmente si affiderà alla vecchia guardia. Forse ci sarà spazio anche a gara in corso per Victor Nelsson, il difensore classe ’98, che ha fornito una buona prestazione contro il Venezia domenica.