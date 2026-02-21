Infortunio Rovella: si ferma il centrocampista in Cagliari Lazio. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Infortunio Rovella: sostituito il centrocampista in Cagliari Lazio. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere ai box

La trasferta in terra sarda porta in dote non solo un match tatticamente bloccato, ma anche una seria preoccupazione di natura medica per la Lazio. Durante la delicata sfida di campionato contro il Cagliari, l’ambiente biancoceleste è stato scosso da un imprevisto che rischia di complicare le rotazioni in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Non arrivano infatti buone notizie dall’infermeria capitolina.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La dinamica dell’infortunio: Rovella ko al 59′

Il momento critico della gara si è materializzato al 59′ minuto, con il tabellino ancora ancorato sullo 0-0. Nicolò Rovella si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco. Il centrocampista ha richiamato immediatamente l’attenzione dello staff medico, lamentando un doloroso problema alla spalla a seguito di un contrasto di gioco.

Essendo un’articolazione estremamente complessa e delicata, i traumi alla spalla nel calcio moderno richiedono sempre la massima cautela per scongiurare interessamenti legamentosi o lussazioni.

La mossa di Sarri: l’ingresso di Cataldi

Compresa l’impossibilità del giocatore di proseguire la gara, Maurizio Sarri è stato costretto a operare una sostituzione forzata. Al posto dell’infortunato Rovella è subentrato Danilo Cataldi. Il centrocampista romano è stato gettato nella mischia per garantire equilibrio e copertura alla retroguardia nell’ultima, decisiva mezz’ora del match.

Esami clinici e la corsa contro il tempo per il Torino

Ora l’attenzione dello staff tecnico e medico si sposta interamente sui tempi di recupero del biancoceleste. Quello di Rovella è un infortunio da valutare attentamente, soprattutto in vista del prossimo e imminente scontro diretto di campionato contro il Torino. Come da prassi, la sintomatologia verrà monitorata giorno per giorno. Già nelle prossime ore, il giocatore sarà sottoposto agli esami strumentali di rito che faranno definitiva chiarezza sull’entità del problema e sugli effettivi tempi di stop.