Infortunio Rovella: il centrocampista della Lazio si è operato alla clavicola. Quando può tornare a disposizione di Sarri, ultimissime

1 ora ago

Rovella

Infortunio Rovella: il centrocampista della Lazio è stato operato alla clavicola. Le condizioni e i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa laziale. Proprio in questi minuti, Nicolò Rovella si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La causa dello stop è una grave frattura scomposta della clavicola destra.

L’infortunio è stato rimediato in seguito a un duro contrasto di gioco avvenuto poco dopo l’inizio del secondo tempo nel recente match di campionato contro il Cagliari. Il giocatore, alla sua prima apparizione da titolare in Serie A dopo il derby dello scorso settembre, era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco visibilmente dolorante. Il trasporto immediato in ospedale per i primi accertamenti strumentali aveva sùbito confermato la chiara e impietosa diagnosi clinica.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un’annata sfortunata: il precedente della pubalgia

Per il centrocampista si tratta dell’ennesimo, pesantissimo colpo da incassare in una stagione calcistica che si sta rivelando un vero e proprio calvario. Rovella, infatti, aveva già dovuto affrontare un’operazione chirurgica nei mesi scorsi per risolvere un fastidioso problema di pubalgia. Questa nuova e inaspettata tegola fisica rischia di chiudere in netto anticipo la sua annata sportiva, impedendogli di fornire il contributo sperato alla causa della squadra.

Le soluzioni tattiche a centrocampo e i tempi di recupero

L’emergenza in mediana costringe ora Maurizio Sarri a ridisegnare le gerarchie. Per sopperire a questa grave assenza, il tecnico si affiderà con ogni probabilità a Danilo Cataldi, che tornerà a dirigere stabilmente le operazioni in cabina di regia.

Inoltre, il “Comandante” spera di recuperare in tempi brevi la miglior condizione di Toma Basic per avere maggiori alternative e fisicità nelle rotazioni in mezzo al campo.

Solamente al termine dell’operazione odierna lo staff medico biancoceleste comunicherà con esattezza i reali tempi di recupero. Tuttavia, considerando la natura scomposta della frattura, si prospetta uno stop clinico e riabilitativo non inferiore ai tre mesi.

Ultime notizie Calcio Estero
Upload
