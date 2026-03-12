Infortunio Rovella, ai box fino all’estate: la frattura alla clavicola prolunga un’annata già tormentata, le ultime

Infortunio Rovella, rientro solo in estate: una stagione segnata dagli stop continua a complicarsi, ecco il quadro aggiornato

La stagione di Nicolò Rovella si sta trasformando in un percorso a ostacoli, segnata da continui problemi fisici che ne hanno compromesso la continuità. Dopo mesi condizionati dalla pubalgia, gestita tra terapie conservative e dubbi sul trattamento più adatto, il centrocampista della Lazio è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. A complicare ulteriormente il quadro è arrivata poi la frattura della clavicola, un infortunio che lo terrà lontano dal campo per un periodo stimato in circa tre mesi.

Tempi di recupero e percorso riabilitativo

L’operazione alla clavicola, eseguita il 23 febbraio, prevede una prima fase di immobilizzazione: fino al 19 marzo Rovella dovrà indossare un tutore per stabilizzare l’area interessata. Solo successivamente potrà iniziare il lavoro di riabilitazione con lo staff medico biancoceleste. Il rientro in gruppo potrebbe avvenire intorno al secondo mese, ma il ritorno alle competizioni richiederà più tempo, soprattutto per recuperare sicurezza nei contrasti. Alla luce di queste tempistiche, la sua presenza nel finale di stagione appare tutt’altro che scontata.

Il messaggio social e la forza mentale del giocatore

Nonostante le difficoltà, Rovella ha voluto mandare un segnale di vicinanza e determinazione attraverso i propri canali social, condividendo un messaggio simbolico che esprime fatica, resilienza e attaccamento ai colori biancocelesti. Un gesto semplice ma significativo, che racconta la volontà del giocatore di non arrendersi e di continuare a lottare per tornare protagonista, in una delle annate più complicate della sua giovane carriera.