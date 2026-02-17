Infortunio Rrahmani, dal Kosovo spaventano: a rischio i playoff dei Mondiali a marzo. Cosa filtra sulle sue condizioni

Infortunio Rrahmani, dal Kosovo rilanciano che sono a rischio i playoff dei Mondiali a marzo. Svelate le sue condizioni

Dopo il pareggio interno per 2-2 contro la Roma, in casa Napoli l’attenzione si sposta dal campo all’infermeria. Se il risultato ha lasciato l’amaro in bocca per come è maturato, la vera preoccupazione di queste ore riguarda le condizioni di Amir Rrahmani. Il difensore centrale è uscito malconcio dalla sfida di domenica sera al “Maradona”.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il giorno della verità: esami strumentali

La giornata odierna, martedì 17 febbraio, sarà decisiva. Lo staff medico azzurro sottoporrà il giocatore agli esami strumentali necessari per valutare l’entità del danno fisico riportato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’ottimismo scarseggia. “Le sensazioni non sono esaltanti”, scrive il quotidiano, sottolineando come il dolore persistente e la dinamica dell’infortunio lascino presagire uno stop non breve. Antonio Conte attende il verdetto con apprensione: perdere il leader della sua difesa a tre in questa fase cruciale della stagione sarebbe una tegola pesantissima per la corsa Champions.

Allarme Kosovo: Mondiali a rischio?

Ma l’ansia travalica i confini campani e arriva fino a Pristina. La stampa kosovara sta seguendo la vicenda con il fiato sospeso. I media locali hanno già messo in forte dubbio la presenza del loro capitano per l’appuntamento più importante della storia calcistica nazionale: i playoff di fine marzo validi per l’accesso ai Mondiali 2026. Rrahmani è il simbolo e la guida della sua Nazionale; una sua assenza nelle sfide da dentro o fuori sarebbe un colpo durissimo per le speranze di qualificazione del Kosovo.

Conte studia le alternative

In attesa del bollettino medico ufficiale, che dovrebbe essere diramato nel pomeriggio, a Castel Volturno si iniziano a valutare le alternative. Se la diagnosi dovesse confermare i timori Conte dovrà ridisegnare la difesa. Le prossime ore diranno se per Rrahmani si tratta solo di uno spavento o se la sua stagione, e il suo sogno Mondiale, sono a un bivio drammatico.