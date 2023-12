Infortunio Sanchez, lo stop complica il suo futuro all’Inter

Infortunio Sanchez, l’ultimo problema complica la permanenza in nerazzurro del giocatore cileno: la situazione

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Alexis Sanchez sta complicando notevolmente le sue chance di permanenza all’Inter: ultimo quello del cileno dove si è riscontrato recentemente, un vero e proprio affaticamento muscolare.

Sanchez si aggiunge a De Vrij, Dumfries e Cuadrado, considerando che lo stesso Alexis che non è partito per Roma insieme alla squadra nerazzurra per la trasferta in casa della Lazio.