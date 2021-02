Inter, si ferma di nuovo Sensi: le condizioni del centrocampista

Stefano Sensi si ferma ancora una volta: non c’è pace per il centrocampista dell’Inter. Ecco le sue condizioni in vista del derby con il Milan

Stefano Sensi non trova pace. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista ex Sassuolo avrebbe accusato un affaticamento muscolare in allenamento e sarebbe dunque in forte dubbio per il derby contro il Milan.

Sensi, in questa stagione, non sta trovando continuità a causa dei tanti problemi fisici. Antonio Conte valuta anche le condizioni di Vidal, non al meglio.