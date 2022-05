Infortunio Sensi, la Sampdoria in ansia: cosa rischia per le prossime gare

Infortunio Sensi, il giocatore verrà sottoposto ad alcuni approfondimenti diagnostici a Roma: cosa rischia

Stefano Sensi, centrocampista della Sampdoria in prestito dall’Inter, potrebbe dover scrivere la parola fine sul campionato 2021/22. La sua parentesi in blucerchiato potrebbe essersi chiusa con il Derby della Lanterna, vinto con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Abdelhamid Sabiri.

Sensi ha patito un risentimento muscolare e in questi due giorni di allenamento non si è mai aggregato al gruppo. Il problema lo costringerà a sottoporsi, nei prossimi giorni, ad alcuni esami a Roma. Le sensazioni, come riporta La Repubblica, non sono buone: non ci sarà per la partita contro la Lazio, difficile recuperi per la Fiorentina e resta anche in dubbio la gara contro l’Inter.