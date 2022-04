Infortunio Spinazzola, oggi ultimi test in Finlandia: la Roma attende il sì definitivo

Spinazzola svolgerà oggi in Finlandia gli ultimi test dopo l’infortunio. La Roma attende notizie positive

Leonardo Spinazzola scalda i motori per poter finalmente rientrare in campo dopo l’infortunio al tendine d’Achille rimediato la scorsa estate. L’esterno della Roma e della Nazionale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, svolgerà in Finlandia gli ultimi test fisici per capire la sua reale condizione fisica.

Il club giallorosso attende notizie positive, così come Mourinho che spera di poter rilanciare presto sulla fascia sinistra il calciatore. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Spinazzola potrebbe presentarsi agli ordini dello Special One per l’inizio della prossima settimana per poi cominciare a riassaggiare il clima partita per metà aprile. Una data da segnare sul calendario è quella della sfida di ritorno in Conference League contro il Bodo.