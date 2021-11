Infortunio De Vrij, il difensore dell’Inter lascia il ritiro dell’Olanda

Stefan De Vrij lascia il ritiro dell’Olanda e fa ritorno a Milano. A confermarlo è stata la stessa Federazione olandese

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha lasciato il ritiro dell’Olanda per infortunio per far ritorno a Milano. A comunicarlo è la stessa Federazione olandese.

COMUNICATO – «Stefan De Vrij ha lasciato il ritiro per l’infortunio patito ieri sera nel match contro il Montenegro. Di conseguenza, il giocatore salterà la sfida di martedì contro la Norvegia. Guarisci presto, Stefan».