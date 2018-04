Roma-Liverpool, Strootman ancora in dubbio per la Champions

Infortunio Strootman: il giocatore non sarà convocato per la sfida con il Chievo Verona, valida per la 35esima giornata di Serie A Tim 2017/2018. Rimane a rischio anche per Roma-Liverpool – 30 aprile, ore 7.40

L’infortunio di Strootman contro il Liverpool può avere ripercussioni pure sulla partita di ritorno. Il problema al costato sembra più grave del previsto, quindi è possibile che il giocatore possa dare forfait. Non è stato convocato col Chievo con la speranza che potesse ristabilirsi in ottica Champions League, ma così non è stato. Non è certa la sua assenza contro il Liverpool anche al ritorno, ma la Roma probabilmente non potrà ancora chiamarlo in causa. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore, ma i segnali non inducono all’ottimismo.

Infortunio Strootman: salta Roma-Chievo

Brutte notizie per la Roma di Eusebio Di Francesco in vista del Chievo Verona: Kevin Strootman, centrocampista giallorosso, non sarà parte della gara. Il giocatore olandese, uscito malconcio dalla sfida di Anfield contro il Liverpool, quest’oggi si è sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato i postumi all’emicostato destro e non sarà dunque nella lista dei convocati.

Oltre al centrocampista, l’allenatore della Roma potrebbe perdere anche Diego Perotti, alle prese con una distorsione alla caviglia dopo la gara di Champions League con il Liverpool.