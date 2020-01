Infortunio Suarez: l’attaccante del Barcellona salterà la sfida col Napoli

Il Barcellona perde il suo numero 9: è più grave del previsto l’infortunio di Suarez, che salterà la sfida contro il Napoli

Il Barcellona perde il suo numero 9: i blaugrana dovranno fare a meno per lungo tempo di Luis Suarez. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, Suarez dovrà stare fermo per 4 mesi dopo l’operazione.

L’attaccante uruguaiano, quindi, non ci sarà per la doppia sfida in Champions League contro il Napoli, che non dovrà quindi preoccuparsi del terminale offensivo del Barcellona.