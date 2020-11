Infortunio Vanheusden: si teme una nuova rottura del crociato

Infortunio Vanheusden: il giovane difensore belga è uscito piangendo in barella per un brutto infortunio al ginocchio

Incubo senza fine per Zinho Vanheusden. Il difensore dello Standard Liegi ha infatti avuto un nuovo infortunio nel corso del match di questo pomeriggio tra la sua squadra e l’Ostenda.

In uno scontro con Makhtar Gueye, l’ex giocatore dell’Inter ha posto in maniera innaturale il ginocchio destro sull’erba, cadendo con uno straziante urlo di dolore. Vanheusden è uscito dal campo in barella piangendo: il timore è legato ad una nuova rottura del crociato che lo costringerebbe all’ennesimo lungo stop.