Svizzera Italia, preoccupazione Verratti: possibile forfait, pronto Locatelli

Preoccupano le condizioni di Marco Verratti: possibile forfait contro la Svizzera per il centrocampista della Nazionale

L’Italia si ritrova quasi costretta a vincere contro la Svizzera per non incorrere in ostacoli verso Qatar 2022: dopo il pareggio contro la Bulgaria, gli azzurri a Basilea puntano al bottino pieno. Potrebbe esserci un’importante defezione per Mancini.

Come riporta il Corriere dello Sport, la botta rimediata al ginocchio contro la Bulgaria dà ancora fastidio a Verratti. Il centrocampista del PSG è in dubbio e al suo posto si scalda già Locatelli, autore di una doppietta contro la Svizzera ad Euro 2020.