Infortunio Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: cosa filtra dopo fastidio all’adduttore e il cambio

La vittoria della Juventus al Tardini contro il Parma porta in dote tre punti fondamentali per la classifica, ma lascia anche una scia di preoccupazione per le condizioni di Kenan Yildiz. Il talentuoso numero 10 turco, protagonista di un primo tempo di altissima qualità pur senza segnare, ha tenuto col fiato sospeso l’ambiente bianconero chiedendo il cambio poco prima dell’intervallo. Una scelta dettata dalla maturità per non rischiare oltre: avvertito un fastidio muscolare, il classe 2005 ha preferito lasciare il posto a Fabio Miretti, centrocampista cresciuto nel vivaio, per evitare complicazioni maggiori a risultato acquisito.

Le prime diagnosi, riportate dalle colonne di Tuttosport, parlano di un problema all’adduttore, verosimilmente un affaticamento causato dai ritmi serrati di una stagione che lo vede perno centrale del progetto. Fortunatamente è stato escluso l’interessamento del ginocchio, notizia che regala una “cauta serenità” alla Continassa in attesa degli esami strumentali previsti al J Medical. Nel post-partita, Luciano Spalletti, tecnico della Vecchia Signora, ha fatto il punto della situazione, frenando gli allarmismi ma confermando la necessità di uno stop precauzionale:

CONDIZIONI YILDIZ – «Non riusciva a camminare? Questo lo ha detto lei. Ho detto che aveva un po’ di male a camminare. Mi sono fidato di quello che diceva lui. Si toccava l’adduttore, si guardava. Mi ha detto che sarebbe arrivato alla fine del primo tempo e che avrebbe guardato. Freddando il muscolo un po’ lo sentiva di dolore. Chi lo ha trattato sa fare il suo lavoro e ha detto che non è grave. Può darsi che salti un paio di partite visto che sono ravvicinate».

Lo stop del gioiello turco arriva alla vigilia di un mese di febbraio infernale che definirà la stagione dei Piemontesi. Il calendario non concede tregua: prima l’impegno contro l’Atalanta in Coppa Italia, poi il trittico terribile con Lazio, Inter e il Galatasaray in Champions League. Spalletti dovrà verosimilmente fare a meno del suo fantasista per le prossime uscite ravvicinate, affidandosi al nuovo acquisto Jeremie Boga, l’elettrico esterno ivoriano appena arrivato per dare imprevedibilità alla manovra. L’obiettivo primario dello staff medico è recuperare Yildiz al 100% per le notti europee, capitalizzando quella gestione intelligente del corpo mostrata ieri sotto gli occhi degli amici Dean Huijsen e Tarik Muharemovic presenti in tribuna.

