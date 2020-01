Infortunio Zaniolo: stagione finita, addio Europei

Roma, oltre al danno la beffa: infortunio per Nicolò Zaniolo nella sfida contro la Juventus. Il giocatore esce in lacrime

21:18 – Pessime notizie in casa Roma: si ferma per infortunio Nicolò Zaniolo nel match contro la Juventus. Il fantasista giallorosso si è fatto male al 32′ a seguito di un contrasto con de Ligt, che ha bloccato la cavalcata del talento della Nazionale.

Sembra che il giocatore abbia sofferto un problema al ginocchio sinistro piuttosto grave. Il numero 22 ha abbandonato il campo in barella, scoppiando in lacrime. Al suo posto è subentrato Under al 36′.

21:55 – Secondo quanto appreso da Calcio News 24, Zaniolo ha lasciato lo Stadio Olimpico di Roma su un’ambulanza e ha raggiunto la clinica Villa Stuart. Come si apprende da Sky Sport, il giocatore si sta sottoponendo agli esami strumentali in questi minuti.

22:45 – Terminato il consulto con il dottor Mariani per Nicolò Zaniolo, che ha lasciato insieme alla madre Villa Stuart. Niente tutore né stampelle per il giocatore giallorosso, che non ha rilasciato alcune dichiarazioni. A riportarlo è Sky Sport.

22:57 – Rottura del legamento crociato anteriore. Questo il terribile responso secondo i colleghi di Sky Sport per Nicolò Zaniolo. Si attende un comunicato ufficiale da parte della società, ma al momento regna il pessimismo.

23:00 – Zaniolo sarà operato domani mattina a Villa Stuart dal professor Mariani, presente durante gli accertamenti. Arrivano conferme dai canali ufficiali della Roma.