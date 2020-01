Infortunio Zaniolo, il prof. Mariani: «Potrebbe tornare per l’Europeo»

Il professor Mariani, chirurgo di Villa Stuart che ha operato Zaniolo, parla del rientro dall’infortunio del centrocampista della Roma

Zaniolo potrebbe tornare in tempo per Euro2020. Ad affermarlo è il professor Mariani, il chirurgo che ha operato il centrocampista della Roma dopo l’infortunio. Queste le sue parole a Il Corriere dello Sport.

MARIANI – «Zaniolo potrebbe tornare a giocare in vista dell’Europeo, ma nessun commissario tecnico occupa una casella con un punto interrogativo, per una presenza che può essere un’incognita. Ci sono state delle eccezioni, come il caso di Totti, ma dipende dall’allenatore: per me è importante che recuperi bene per tornare a svolgere l’attività di calciatore professionista».