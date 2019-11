Inghilterra, crisi West Ham ma per ora fiducia a Pellegrini

Inghilterra, il West Ham sta vivendo un periodo buio, per ora la società ha però deciso di confermate Pellegrini in panchina

Inghilterra, crisi nera per il West Ham che continua a collezionare sconfitte. Gli Hammers infatti hanno collazionato sei sconfitte consecutive di cui l’ultima rimediata dal Burnley che si è imposto per 3-0.

Secondo quanto riferisce il Mirror il tecnico Manuel Pellegrini per ora rimane alla guida del club anche se non si escludono colpi di scena vista la situazione in classifica.