Inghilterra: due “italiani” convocati per la Nations League

Le scelte del CT inglese che per affrontare gli azzurri si affiderà a due “italiani” come Abraham e Tomori

Gareth Southgate ha ufficializzato la lista dei convocati dell’Inghilterra per i prossimi impegni in Nations League. Tra i convocati anche due calciatori che giocano in Serie A: si tratta di Tomori del Milan e Abraham della Roma. Di seguito il resto dei calciatori che affronteranno l’Italia in Nations League:

Portieri: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Wolverhampton), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), James Justin (Leicester), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal)

Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Crystal Palace), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaccanti: Tammy Abraham (Roma), Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City).

Southgate si è soffermato poi proprio sui due convocati dalla Serie A:

«Abraham e Tomori hanno il grande merito di essersi ambientati in un Paese e in un calcio diverso, hanno imparato un’altra lingua e si sono adeguati a un’altra cultura. Fikayo entra nel gruppo con la sicurezza di chi ha vinto uno scudetto e che ogni settimana ha giocato davanti a 70.000 tifosi, una pressione simile a quella che si ha quando si gioca in Premier, ha giocato una grande stagione»