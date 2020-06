Inghilterra, il ct Southgate: «Orgoglioso dell’impegno dei miei giocatori contro il razzismo»

Inghilterra, belle parole del ct Southgate che ha elogiato i suoi giocatori per il loro impegno nella lotta al razzismo

In un’intervista rilasciata alla BBC il ct della Nazionale inglese Southgate ha espresso la sua ammirazione verso i suoi calciatori per l’impegno profuso nella lotta contro il razzismo.

«Sono incredibilmente orgoglioso di come i miei ragazzi siano impegnati nella lotta al razzismo e nelle campagne di beneficenza che li hanno visti protagonisti. I miei ragazzi stanno dimostrando grande maturità, sanno di avere grande seguito e che le loro voci vengono ascoltate, sentono questa responsabilità e sanno che possono fare la differenza. Nella lotta al razzismo sono stati fatti passi avanti, ma bisogna farne ancora di enormi e parlo in generale non solo del calcio».