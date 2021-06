Inghilterra, Kane rassicura i tifosi: «Sto bene e mi sento pericoloso»

Harry Kane ha parlato del suo momento non brillantissimo in zona gol con l’Inghilterra

Harry Kane, attaccante e capitano dell’Inghilterra, come riportato dal Mundo Deportivo ha parlato del suo momento non brillantissimo in zona gol in queste prime tre partite di Euro 2020.

«Le prime due partite non sono state fra le migliori, avrei sicuramente potuto giocare meglio, ma contro la Repubblica Ceca mi sentivo molto meglio, ho partecipato di più all’azione. Posso anche stare senza gol a lungo, ma vi assicuro che se mi capita un’occasione metterò il pallone in porta. Mi sento bene, in questa settimana mi sono allenato in maniera fantastica e spero di essere nella condizione migliore per aiutare la squadra. Sento di poter essere pericoloso. Russia 2018? Lì ho iniziato alla grande segnando tanti gol anche se poi non ho giocato al meglio nelle gare importanti come i quarti o la semifinale Ora per me si tratta di arrivare al meglio in questa fase a eliminazione diretta».